Çantasından yüklü miktarda uyuşturucu çıkan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

Uşak'ta ekiplerin kontrol amaçlı arama yaptığı şahısın üzerinde bin 105 adet sentetik ecza hap ve 6 gram metamfetamin bulundu. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kontrol amaçlı şüpheli S.A.'yı durdurdu. Şahıs üzerinde yapılan aramada, sırt çantasında bin 105 adet sentetik ecza hap ve 6 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli S.A., ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK