Çantasını AK Parti'nin önünde unutunca polis alarma geçti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çantasını AK Parti'nin önünde unutunca polis alarma geçti - Son Dakika

Çantasını AK Parti'nin önünde unutunca polis alarma geçti

6 saat önce

Balıkesir'de AK Parti İl Binası karşında yol kenarına bırakılan şüpheli çanta hareketli dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

Çantasını AK Parti'nin önünde unutunca polis alarma geçti, System.String[]

Balıkesir'de AK Parti İl Binası karşında yol kenarına bırakılan şüpheli çanta hareketli dakikaların yaşanmasına sebep oldu.


Balıkesir'de Atalar Caddesinde meydana gelen olayda korkulu anlar yaşandı. AK Parti İl binası karşısına bırakılan şüpheli paket emniyeti harekete geçirdi. Olay yerine gelen çok sayıda ekip çevrede geniş güvenlik koridoru oluşturarak tedbir alırken cadde trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı ekipleri şüpheli paketi fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Çantanın boş olmasını gören çevredeki meraklı vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Cadde daha sonra trafiğe yeniden açıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, AK Parti, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:06 Kaynak: İHA
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