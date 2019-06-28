Son Dakika Haberleri: Çantasını alan kapkaççıları kovalarken düşünce ayağı burkuldu
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Çantasını alan kapkaççıları kovalarken düşünce ayağı burkuldu

49 dakika önce

ANTALYA'da, parktaki bankta oturan Gülcihan Otuş'un kucağındaki çantası, 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Çantasını alan kapkaççıları kovalarken düşünce ayağı burkuldu, System.String[]
ANTALYA'da, parktaki bankta oturan Gülcihan Otuş'un kucağındaki çantası, 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Otuş ile çevredekilerin kovaladığı kapkaççılar, yakalanacakları endişesiyle çantayı içinden bir şey alamadan 50 metre uzaklıkta atıp, kaçtı. Kapkaççıları kovalarken düşen Otuş'un sol ayağı burkuldu.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Restoranda garsonluk yapan ve oturduğu bankta erkek arkadaşının gelmesini bekleyen Gülcihan Otuş'un yanındaki bankta oturan 2 kişi, aniden kadının kucağındaki çantayı kapıp, kaçtı. Otuş ile çevredekiler, hemen peşine düştükleri kapkaççıları kovalamaya başladı. Bir süre kovalamayı sürdüren Otuş, ayağı takılınca yere düştü. Sol ayağı burkulan ve güçlükle ayağa kalkan Otuş'a, olay yerine gelen erkek arkadaşı ve çevredekiler yardım etti.
Durumun bildirilmesi üzerine belirtilen adrese gelen polis, yaptığı araştırma sonucu çantayı 50 metre uzağa atılmış buldu. Kapkaççıların yakalanma korkusu yüzünden çantayı, içinden bir şey almadan attıkları anlaşıldı. Otuş'un bilgisine başvuran polis, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayın şokunda olduğunu belirten Gülcihan Otuş, "Yanımdaki bankta oturuyorlardı. Hızla kalkıp, çantamı alıp, kaçmaya başladılar. Ne olduğunu anlayamadım. Onları kovalarken, ayağım takıldı ve düştüm" diye konuştu.

- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:59 Kaynak: DHA
Konyaaltı Caddesİ, Antalya, Güncel
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