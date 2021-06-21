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Çantasını almak için genç kadını yumruklayıp sürüklediler - Son Dakika

Çantasını almak için genç kadını yumruklayıp sürüklediler

21.06.2021 10:42

Çantasını almak için genç kadını yumruklayıp sürüklediler Adana'da 2 kişi, yumruk atıp çantasını almaya çalıştıkları kadını sürükleyerek yaraladı Genç kadın hastaneye kaldırıldı, olaydan sonra yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı Adana'da 2 kişi, yumruk atıp çantasını almaya çalıştıkları...

Çantasını almak için genç kadını yumruklayıp sürüklediler

Adana'da 2 kişi, yumruk atıp çantasını almaya çalıştıkları kadını sürükleyerek yaraladı

Genç kadın hastaneye kaldırıldı, olaydan sonra yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

ADANA - Adana'da 2 kişi, yumruk atıp çantasını almaya çalıştıkları kadını sürükleyerek yaraladı. Genç kadın hastaneye kaldırıldı, olaydan sonra gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15030 sokakta evine giden Süheyla K.'nin yanına yaklaşan 2 kişiden biri "abla bir saniye bakar mısın" dedikten sonra kadına yumruk attı. Şahıslar yere düşen kadının çantasını almaya çalıştı. Ancak kadın çantasını vermeyince bu kez şahıslar kadını sürükledi. Buna rağmen çantayı alamayan kapkaççılar olay yerinden kaçtı. Zanlıların kaçma anı ise saniye saniye görüntülendi. Yumruk yiyen ve sürüklenen kadın yaralanıp şoka girdi. Yaralı kadın, vatandaşların çağırdığı ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede ifadesi alınan Süheyla K., "İki kişi karşımdan geliyordu bana 'abla bakar mısın' dediler sonra biri bana yumruk attı. Yumruk atınca yere düştüm ve beni sürüklediler. Çantamı alamayınca kaçtılar" dedi.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin, Hüseyin Ö. ile M.Ç. olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, Dağlıoğlu Mahallesi'nde saklandıkları evlere yapılan baskında gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Hüseyin Ö., ifadesinde, Süheyla K.'nin üzerine yürüdüğünü ve bunun üzerine de kadını iterek kaçtıklarını öne sürdü. M.Ç.'nin ise "Hüseyin, birdenbire kadını yumruklayıp yere düşürdü. Sonra da kaçtık" dediği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hüseyin Ö. tutuklanırken M.Ç. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çantasını almak için genç kadını yumruklayıp sürüklediler
Çantasını almak için genç kadını yumruklayıp sürüklediler
Çantasını almak için genç kadını yumruklayıp sürüklediler
Çantasını almak için genç kadını yumruklayıp sürüklediler

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çantasını almak için genç kadını yumruklayıp sürüklediler - Son Dakika


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