Çantasını bulan işçiye 400 dolar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çantasını bulan işçiye 400 dolar verdi

14.04.2022 11:16
Çantasını bulan işçiye 400 dolar verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde Belediyede engelli kadrosundan işçi olarak çalışan Ali Eren çiçek dikerken bankta bulduğu para dolu çanta sahibine teslim edilirken, çanta sahibi Polisin Eren'e 400 doları hediye olarak verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde Belediyede engelli kadrosundan işçi olarak çalışan Ali Eren çiçek dikerken bankta bulduğu para dolu çanta sahibine teslim edilirken, çanta sahibi Polisin Eren'e 400 doları hediye olarak verdi.

Olay, dün Marmaris İlçesi'ne 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesi'nde bulunan Koca Mehmet Parkı'nda meydana geldi. Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde engelli kadrosunda 11 yıldır işçi olarak çalışan Ali Eren(36), akşamüstü saat 17.00 sıralarında çiçeklerin bakımı için parka gitti. Burada çiçekleri düzenleyip çevre düzenlemesi yaptığı sırada bir bankın üzerinde siyah el çantası buldu. Çantayı açtığında içinde yüklü miktarda para olduğunu gören Eren, amirlerine bildirdi. Çağrılan polis ekipleri çanta içinde 12 bin 400 dolar (179 bin 800 lira), 2 bin 400 lira, 3 kredi kartı ve kredi kartıyla yapılmış alışveriş fişi olduğunu tespit ederek sahibine ulaştı. İsminin açıklanmasını istemeyen çantanın sahibi başta Ali Eren ve kendisine ulaşan polislere teşekkür ederek, Ali Eren'e verilmek üzere 400 dolar hediye ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Çantasını bulan işçiye 400 dolar verdi
Çantasını bulan işçiye 400 dolar verdi
Çantasını bulan işçiye 400 dolar verdi

YORUMLAR
500
İki yıl aradan sonra Marmaris-Rodos seferleri başlıyor İki yıl aradan sonra Marmaris-Rodos seferleri başlıyor Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi

Marmaris, Ali Eren, Engelli, İçmeler, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çantasını bulan işçiye 400 dolar verdi - Son Dakika


Son Dakika
11:30 Genç kıza cinsel istismarda bulunup, saçını kesmişlerdi! Bir de o anları kayda alan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
11:18 Okula giden 10 yaşındaki çocuğa 8 köpek saldırdı! Vücudunda 30 ısırık, 80 dikiş var
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
10:25 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:37:21. #1.13#
SON DAKİKA: Çantasını bulan işçiye 400 dolar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement