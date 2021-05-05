ÇANTASINI ÇALAN MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILARIN PEŞİNDEN KOŞTU - Son Dakika

Polis ekipleri, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada olay anı ve P.B.'nin şüphelileri kovalaması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgede çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerden birinin B.B. (17) olduğu belirlendi. B.B., Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saklandığı eve yapılan baskında gözaltına alındı. B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu