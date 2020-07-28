Çantasını durakta unuttu, gazetecilere tepki gösterdi - Son Dakika

Çantasını durakta unuttu, gazetecilere tepki gösterdi
Kilis'te dolmuş durağında unutulan çanta paniğe yol açtı.
Kilis'te dolmuş durağında unutulan çanta paniğe yol açtı. Çantanın sahibi ise görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.
Kilis'te 10.20 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde dolmuş durağında şüpheli çanta bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çantanın bulunduğu durak şerit ile kapatıldı. Olay yerine Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile bomba imha uzmanları gönderildi. Çantayı dolmuş durağında unutan vatandaşın olay yerine gelmesiyle birlikte çanta polis gözetiminde açıldı. Elbiselerin bulunduğu çanta sahibine teslim edildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen çanta sahibi görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Kısa süreliğine trafiğe kapanan Cumhuriyet Caddesi yeniden trafiğe açıldı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:16
Kaynak: İHA
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