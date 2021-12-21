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Çantasını kaptığı kanser hastası kadını metrelerce sürükledi! - Son Dakika

Çantasını kaptığı kanser hastası kadını metrelerce sürükledi!

21.12.2021 09:51

Esenyurt'da ATM'den para çektikten sonra evine giden kanser hastası kadın, bir şahsın saldırısıyla yerde metrelerce sürüklendi. Kadını ATM'den beri takip eden gaspçı ise çantayı alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre para çekerek evine doğru giden Zinet A. isimli kanser hastası yaşlı kadın, kendisini ATM'den beri takip eden bir şahsın saldırısına maruz kaldı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Bir ara sokakta çevrede kimsenin olmadığından emin olan gaspçı, arkasından gelerek kadının çantasını almaya çalıştı. Yaşlı kadın, çantasını vermek istememesi üzerine gaspçı tarafından metrelerce sürüklendi. Olay sonrasında çantayı çalan şahıs kayıplara karışırken, gasp edilen kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o gasp anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"GEÇEN GÜN DE BENİM ÇOCUĞUMU GASP ETTİLER"

Yaşanan gasp anlarını anlatan mahalle sakini Erol Cöder, "Yaşlı ve hasta bir kadın ATM'den para çekmiş evine doğru giderken gasp edilmiş. Herhalde gaspçı kadını ATM'den beri takip ediyormuş. Ara sokağa geldiğinde ise etrafta kimsenin olmamasından faydalanan gaspçı kadının çantasını çalmak istemiş. Kadın direnince metrelerce yerde sürüklemiş ve çantasını alarak kaçmış. Bu civarda buna benzer olaylar fazlaca oluyor. Geçen gün ben oğlumu bakkala gönderdim ve eline 100 TL verip bir şeyler almasını söyledim. Çocuk bakkala giderken elinden parayı çalmışlar. Tabi biz çok fazla üzerinde durmadık. Yetkililerden özellikle akşam saatlerinde mahallemizdeki güvenlik önlemlerinin artmasını istiyoruz" dedi.

Çantasını kaptığı kanser hastası kadını metrelerce sürükledi!

Kanser, ATM, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çantasını kaptığı kanser hastası kadını metrelerce sürükledi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çantasını kaptığı kanser hastası kadını metrelerce sürükledi! - Son Dakika
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