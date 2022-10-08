Odunpazarı ilçesi İkieylül Caddesi'ndeki çarşı tramvay durağında Deniz Ö., elinde taşıdığı çantasıyla etraftakilere vurmaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, araya girmeye çalışanlara rağmen saldırısını sürdüren kadın, caddedekilerin tepkisini çekti. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Deniz Ö., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Deniz Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... ÇANTASIYLA ÇEVREDEKİLERE SALDIRDI, GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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