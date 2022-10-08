Son dakika haberi... ÇANTASIYLA ÇEVREDEKİLERE SALDIRDI, GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... ÇANTASIYLA ÇEVREDEKİLERE SALDIRDI, GÖZALTINA ALINDI

08.10.2022 17:38

Son dakika haber... ESKİŞEHİR'de, tramvay durağında elindeki çantasıyla çevredekilere saldıran ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Deniz Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, tramvay durağında elindeki çantasıyla çevredekilere saldıran ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Deniz Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi İkieylül Caddesi'ndeki çarşı tramvay durağında Deniz Ö., elinde taşıdığı çantasıyla etraftakilere vurmaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, araya girmeye çalışanlara rağmen saldırısını sürdüren kadın, caddedekilerin tepkisini çekti. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Deniz Ö., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Deniz Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Yoldan geçen vatandaşlara saldıran kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yoldan geçen vatandaşlara saldıran kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yılmaz Büyükerşen: 'Trafiğe Kapalı Alan Kararından Vazgeçmemiz Mümkün Değil' Yılmaz Büyükerşen: 'Trafiğe Kapalı Alan Kararından Vazgeçmemiz Mümkün Değil'
Kaynak: DHA

Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ÇANTASIYLA ÇEVREDEKİLERE SALDIRDI, GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 18:29:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... ÇANTASIYLA ÇEVREDEKİLERE SALDIRDI, GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement