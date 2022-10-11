ÇANTASIYLA ÇEVREDEKİLERE SALDIRMIŞTI; BİPOLAR KİŞİLİK BOZUKLUĞU TESPİT EDİLDİ - Son Dakika
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ÇANTASIYLA ÇEVREDEKİLERE SALDIRMIŞTI; BİPOLAR KİŞİLİK BOZUKLUĞU TESPİT EDİLDİ

11.10.2022 11:25

ESKİŞEHİR'de elindeki çantasıyla çevredekilere saldırdığı için gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakılarak tedavi altına alınan Deniz Ö.'ye (37) hastanede 'bipolar kişilik bozukluğu' teşhisi konuldu.

ESKİŞEHİR'de elindeki çantasıyla çevredekilere saldırdığı için gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakılarak tedavi altına alınan Deniz Ö.'ye (37) hastanede 'bipolar kişilik bozukluğu' teşhisi konuldu.

Odunpazarı ilçesi İkieylül Caddesi'ndeki çarşı tramvay durağında önceki gün Deniz Ö., elinde taşıdığı çantasıyla etraftakilere vurmaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, araya girmeye çalışanlara rağmen saldırısını sürdüren kadın, caddedekilerin tepkisini çekti. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Deniz Ö., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Deniz Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevredekilere elindeki çantayla saldırmasının yanı sıra hırsızlık yaptığı öne sürülen Deniz Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığını ve hastanede tedavi altına alındığını açıklamıştı.

BİPOLAR KİŞİLİK BOZUKLUĞU ÇIKTI

Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde tedavisi süren Deniz Ö.'ye yapılan incelemelerin ardından 'bipolar kişilik bozukluğu' teşhisi konuldu. Hastanede tedavisi süren Deniz Ö.'nün kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memuru ve girdiği bir büfede müşterilerden birinin şapkasını aldığı yeni görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANTASIYLA ÇEVREDEKİLERE SALDIRMIŞTI; BİPOLAR KİŞİLİK BOZUKLUĞU TESPİT EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇANTASIYLA ÇEVREDEKİLERE SALDIRMIŞTI; BİPOLAR KİŞİLİK BOZUKLUĞU TESPİT EDİLDİ - Son Dakika
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