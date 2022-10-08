Çantayla önüne gelene saldıran kadın ortalığı karıştırdı

Eskişehir Odunpazarı İlçesi'nde kimliği tespit edilemeyen bir kadın önüne gelen bir anda herkese elindeki çantayı adeta bir sopa gibi kullanarak saldırdı.

OLAYA MÜDAHALE EDENLEREDE SALDIRDI

Yol kenarında dilenen bir dilenci, bankta oturan kadın, olaya müdahale eden birden fazla kişi de çantalı saldırganın darbelerinden nasibini aldı. Sebepsiz yere yol üzerindeki insanlara saldıran kadına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Zaman zaman gerginliğin yükseldiği olay İki Eylül Caddesi'nde bulunan tramvay durağının yanında son buldu.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Tepki gösteren vatandaşlar tarafından ihbar edilen kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan bu olay ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla an ve ve an kayda alındı.