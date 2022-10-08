Çantayla önüne gelene saldıran kadın ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Çantayla önüne gelene saldıran kadın ortalığı karıştırdı

08.10.2022 10:07

Eskişehir Odunpazarı'nda elindeki çantayla vatandaşlara saldıran kadın ortalığı karıştırdı. Saldırgana tepki gösterenler de saldırıya uğrarken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eskişehir Odunpazarı İlçesi'nde kimliği tespit edilemeyen bir kadın önüne gelen bir anda herkese elindeki çantayı adeta bir sopa gibi kullanarak saldırdı.

OLAYA MÜDAHALE EDENLEREDE SALDIRDI

Yol kenarında dilenen bir dilenci, bankta oturan kadın, olaya müdahale eden birden fazla kişi de çantalı saldırganın darbelerinden nasibini aldı. Sebepsiz yere yol üzerindeki insanlara saldıran kadına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Zaman zaman gerginliğin yükseldiği olay İki Eylül Caddesi'nde bulunan tramvay durağının yanında son buldu.

Çantasıyla herkese saldırdı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Tepki gösteren vatandaşlar tarafından ihbar edilen kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan bu olay ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla an ve ve an kayda alındı.

Çantasıyla herkese saldırdı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı
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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çantayla önüne gelene saldıran kadın ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Çantayla önüne gelene saldıran kadın ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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