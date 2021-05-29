Çantaya altın yerine taş koyarak gittiği buluşma noktasında 2 dolandırıcı yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Menderes ilçesinde 120 bin liralık altını bulunan S.Ç., kendilerini polis alarak tanıtan 2 kişi tarafından dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu. S.Ç.'nin talimatla altın yerine taş koyduğu çantayla gittiği buluşma noktasında polis 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Menderes ilçesinde meydana geldi. S.Ç.'yi telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, ona, dolandırıcıların kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve altınlarını alacaklarını söyledi. Tedbir amaçlı altınların bir çantayla kendilerine teslim edilmesini isteyen dolandırıcılar, buluşma noktasını bildirdi. Dolandırıcılıkla ilgili daha önce gelen şikayetler üzerine takipte olan Menderes Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan 51 çeyrek altın, 3 altın yüzük, 2 altın kolye, 2 ata altın ve 2 cumhuriyet altınından oluşan ziynet eşyalarını teslim etmek için çantaya koyan S.Ç. ile irtibata geçti.Çantadaki altınlar boşaltılarak yerine taş konuldu ve S.Ç. buluşma noktasına gitti. S.Ç.'den çantayı alan E.Y. ve B.D, çevrede önlem alan polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.