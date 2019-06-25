Çantaya girip saklanan ağaç yediuyuru, doğaya salındı
46 dakika önce
TEKİRDAĞ'da, çantaya girerek saklanan ve fark edilmesi üzerine yetkililere teslim edilen nesli tükenme tehlikesi altındaki ağaç yediuyuru, doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:51 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'da, çantaya girerek saklanan ve fark edilmesi üzerine yetkililere teslim edilen nesli tükenme tehlikesi altındaki ağaç yediuyuru, doğaya salındı. Tekirdağ
'da Yağcı Mahallesi'ndeki bağ evinden dönen bir kişi, çantasında saklanan fare ile sincaba benzer görüntüsüyle dikkat çeken ve nesli tükenme tehlikesi altındaki ağaç yediuyuru gördü. Yediuyuru bulan kişi, türünü bilmediği hayvanın fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerinin yorumları üzerine türünü öğrendiği ağaç yediuyurunu, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen ağaç yediuyuru, beslenip, su verildikten sonra doğaya salındı.
- Tekirdağ
Tekirdağ'da traktörün egzozundan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu
Vatandaşın çantasına saklanmış halde bulundu
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz
ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı