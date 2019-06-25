Son Dakika Haberleri: Çantaya girip saklanan ağaç yediuyuru, doğaya salındı
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Çantaya girip saklanan ağaç yediuyuru, doğaya salındı

46 dakika önce

TEKİRDAĞ'da, çantaya girerek saklanan ve fark edilmesi üzerine yetkililere teslim edilen nesli tükenme tehlikesi altındaki ağaç yediuyuru, doğaya salındı.

Çantaya girip saklanan ağaç yediuyuru, doğaya salındı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da, çantaya girerek saklanan ve fark edilmesi üzerine yetkililere teslim edilen nesli tükenme tehlikesi altındaki ağaç yediuyuru, doğaya salındı.
Tekirdağ'da Yağcı Mahallesi'ndeki bağ evinden dönen bir kişi, çantasında saklanan fare ile sincaba benzer görüntüsüyle dikkat çeken ve nesli tükenme tehlikesi altındaki ağaç yediuyuru gördü. Yediuyuru bulan kişi, türünü bilmediği hayvanın fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerinin yorumları üzerine türünü öğrendiği ağaç yediuyurunu, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen ağaç yediuyuru, beslenip, su verildikten sonra doğaya salındı.
     


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:51 Kaynak: DHA
Tekirdağ, Güncel
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