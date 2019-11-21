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Çantayı kaptı, kaçamadı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatandaşın çantasını çalan Özbek uyruklu şahıs, asayiş büro ekiplerince yakalandı.

Çantayı kaptı, kaçamadı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatandaşın çantasını çalan Özbek uyruklu şahıs, asayiş büro ekiplerince yakalandı. Şüphelinin çantasını çaldığı vatandaşı uzun süre takip etmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi Dolu Sokak üzerinde esnaflık yapan İ.K., eşi ile birlikte yürüdüğü sırada, içinde tabancası, anahtarları ve kredi kartlarının bulunduğu çantası Özbek uyruklu T.K. (19) isimli şahıs tarafından zorla çalındı. Mağdurun şikayetçi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kamera araştırmasında şüphelinin T.K. olduğunu belirledi.


Merzifon Asayiş Büro ekipleri kaçmaya çalışan T.K.'yı otogarda yakalayarak gözaltına aldı. İddiaları kabul eden şüphelinin çantayı attığı yeri göstermesiyle, çanta ve içindeki tabanca bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli T.K. adliyeye sevk edildi. - AMASYA

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:39 Kaynak: İHA
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