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ÇANTAYI KAPTILAR AMA KAÇAMADILAR - Son Dakika

ÇANTAYI KAPTILAR AMA KAÇAMADILAR

28.01.2022 09:29

DİYARBAKIR'da borcunu ödemek için ATM'den para çeken Emine Üngür'ün (58) çantası ve telefonunu kapıp kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

DİYARBAKIR'da borcunu ödemek için ATM'den para çeken Emine Üngür'ün (58) çantası ve telefonunu kapıp kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Çantası ve cep telefonunu teslim alan Üngör, merdivenden inerken şüphelilerin çantasını almaya çalıştıklarını belirterek, Biri sağımda, biri solumda, onlar da gidiyor, yürüyor sandım. Hemen çantamı tuttu. O çekti, ben çektim, çantanın kemeri elimde kaldı, onlar da çantayı aldı, kaçtı dedi.

Olay, 16 Ocak günü Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde meydana geldi. Borcunu ödemek için bir ATM'den para çeken Emine Üngür, bir iş yerine girmek için yürümeye başladı. Bu sırada biri gözcülük yapan 3 şüpheli, Üngür'ü takibe aldı. Üngür'ün yanına yaklaşan 2 şüpheli, elinden çantayı alıp kaçtı. Üngür bir süre şüphelilerin peşinden koştu ama yakalayamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emine Üngür'ün ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Üngür'ün ifadesine başvurup, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler M.D., A.G. ve F.Ç.?yi adreslerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

'ÇANTAMI ALIP KOŞTULAR, YAKALAYAMADIM'

Para çektikten sonra halı dükkanına giderken merdivenden aşağı indiği sırada şüphelilerin çantasını almak için çekiştirdiklerini belirterek, 'Biri sağımda, biri solumda, onlar da gidiyor, yürüyor sandım. Hemen çantamı tuttu. O çekti, ben çektim, çantanın kemeri elimde kaldı. Onlar da çantayı aldı, kaçtı. Kaç kişi geldi, bunlar çantamı kaçırdı, yakalayın dedim. Kimse yakalamadı. Koştu gitti, ben de arkadan onlara baktım. Sonra güvenliğe gittim, onlar da polisi aradı. Polisler geldi, karakola gittik, kimliğimizi çalmışlar. Yani kimlik de içindeydi. Çantamın içinde biraz para vardı. Bir de cep telefonum, bir eşarp ve ev anahtarım içindeydi. Kimsenin başına gelmesin, biz yaşlıyız. Geliyor çantayı alıyor, çalıyor, koşuyor. Öyle de olmuyor. Ben de bilmiyorum ne söyleyeceğimi. Benim başıma geldi, başkanının başına gelmesin. Ben çok teşekkür ediyorum polislere. Bir polis vardı. Dedi ki; 'Anne sen evine git, ben bu gece senin telefonunu bulup sana getireceğim. Söz veriyorum' dedi. Saat 01.30'da telefonumu bana verdi. Bak dedi; 'Ben sözümü yerine getirdim' dedi. Ben de 'Evet sen sözünü yerine getirdin. Ben de sana çok teşekkür ediyorum' dedim? diye konuştu.

ÇANTAYI KAPTILAR AMA KAÇAMADILAR
ÇANTAYI KAPTILAR AMA KAÇAMADILAR
ÇANTAYI KAPTILAR AMA KAÇAMADILAR
ÇANTAYI KAPTILAR AMA KAÇAMADILAR

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Polis, Ocak, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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