ÇAPA'DA KAFEDEKİ KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI (1)
7 saat önce
Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL DHAFatih Çapa'da kafede oturan kişi, bir kişinin silahlı saldırına uğrayarak ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:54 Kaynak: DHA
Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL DHA
Fatih Çapa'da kafede oturan kişi, bir kişinin silahlı saldırına uğrayarak ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler.
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