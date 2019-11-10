Çapa'da kafedeki kişiye silahlı saldırı (1)
6 saat önce
FATİH Çapa'da kafede oturan kişi, bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:45 Kaynak: DHA
FATİH Çapa'da kafede oturan kişi, bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
- İstanbul
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