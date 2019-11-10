Son Dakika Haberleri: Çapa'da kafedeki kişiye silahlı saldırı
Son Dakika Güncel Çapa'da kafedeki kişiye silahlı saldırı

Çapa'da kafedeki kişiye silahlı saldırı

7 saat önce

Serdal ALTINTEPEİSTANBUL DHAFatih Çapa'da kafede oturan kişi, bir kişinin silahlı saldırına uğrayarak ağır yaralandı.

Serdal ALTINTEPEİSTANBUL DHA

Fatih Çapa'da kafede oturan kişi, bir kişinin silahlı saldırına uğrayarak ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çapa'da kafedeki kişiye silahlı saldırı

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:03 Kaynak: DHA
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