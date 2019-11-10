Çapa'da kafedeki kişiye silahlı saldırı
7 saat önce
Serdal ALTINTEPEİSTANBUL DHAFatih Çapa'da kafede oturan kişi, bir kişinin silahlı saldırına uğrayarak ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:03 Kaynak: DHA
Serdal ALTINTEPEİSTANBUL DHA
Fatih Çapa'da kafede oturan kişi, bir kişinin silahlı saldırına uğrayarak ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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