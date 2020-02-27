ÇAPA'DA RÜŞVET OPERASYONUNDA CZN BURAK'IN ANNESİ TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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ÇAPA'DA RÜŞVET OPERASYONUNDA CZN BURAK'IN ANNESİ TAHLİYE EDİLDİ

6 saat önce

Haber: Ruken KADIOĞLU-Ali ABLAY/İstanbul, DHAİstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanan, aralarında CZN Burak'ın annesi Didem B.'nin de bulunduğu 3 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

ÇAPA'DA RÜŞVET OPERASYONUNDA CZN BURAK'IN ANNESİ TAHLİYE EDİLDİ, System.String[]

Haber: Ruken KADIOĞLU-Ali ABLAY/ İstanbul, DHA

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanan, aralarında CZN Burak'ın annesi Didem B.'nin de bulunduğu 3 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda "İcbar suretiyle irtikap" suçundan ağır ceza mahkemesinde dava açılan sanıklardan CZN Burak'ın annesi Didem B. bugün tahliye edildi.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2019 ve 2020 yılları içerisinde 9 hasta yakınından ameliyat tarihlerini öne çekmek vaadiyle toplam 40 bin 200 lira rüşvet alındığını belirleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda 8 Şubat tarihinde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında rüşvet alan kişilere aracılık ettiği belirlenen aralarında sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın annesi Didem B., eşi Prof. Dr. Mazhar Alp B. ve Yasin Ş. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

"SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞME OLASILIĞI BULUNDUĞUNDAN"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde tensip zaptında tutuklu sanık Didem B.'nin tahliye edilmesine karar verildi. Mahkemenin tensip zaptında yer alan tahliye gerekçesinde, sanık Didem B.'nin yüklenen suçun niteliğinin değişme olasılığı bulunduğundan tahliyesine karar verildiği belirtildi.

ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Mahkemece verilen tahliye kararında, Didem B.'nin evine en yakın karakola imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme, diğer sanıklar Didem B.'nin eşi olan Prof. Dr. Mazhar Alp B. ve Yasin Ş.'nin ise somut kanıtların varlığı, atılı suçun niteliği, dosya kapsamı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
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