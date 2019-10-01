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Çapa diş hekimliği binası için tahliye kararı

1 saat önce

İstanbul Valiliği depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Diş Hekimliği Fakültesi binalarının tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Çapa diş hekimliği binası için tahliye kararı, System.String[]

İstanbul Valiliği depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Diş Hekimliği Fakültesi binalarının tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı.

(İHA)

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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