Çapa diş hekimliği binası için tahliye kararı
1 saat önce
İstanbul Valiliği depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Diş Hekimliği Fakültesi binalarının tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Diş Hekimliği Fakültesi binalarının tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı.
(İHA)
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