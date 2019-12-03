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Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı

6 saat önce

Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı.

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı, System.String[]

Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı. Alanda devam eden yıkım çalışmaları ise havadan görüntülendi.


İstanbul Valiliği 5.8lik İstanbul depreminde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'ne yönelik tahliye kararını açıklamıştı. Kararın ardından fakültede yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında bir binada iş makinesinin çalıştığı görüldü. Yıkım çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi. Görüntülerde bir binanın bazı bölümlerinin yıkıldığı görülürken alanda çalışmaların devam ettiği de gözler önüne serildi. Fakülteye ait bazı binaların camlarının da söküldüğü de kameralara yansıdı. Öte yandan fakültedeki öğrencilerin farklı fakültelerin dersliklerinde eğitimlerini sürdüreceği belirtildi.


"İyi olmadı üzgünüz ama yapacak bir şey yok"


Yıllardır hizmet veren binanın yokum çalışmalarına ilişkin konuşan bir vatandaş, "İyi olmadı üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Buradan gitmesi iyi değil insanlar diş hekimi bulamıyor. Beyazıta taşındı insanlar bilmiyor bizlere soruyor" dedi.


"En güzelini yapıyorlar"


Fakültenin yıkılıp yeniden yapılacağını ifade eden bir başka vatandaş ise "En güzelini yapıyorlar bundan iyisi olmaz. Halka hizmet ne güzel bir şeyi güzelim Türkiyem için unun kıymetini bilmek lazım" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:17 Kaynak: İHA
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