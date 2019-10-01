Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nin zemininde deniz kumu bulundu, 7 bina boşaltılacak
1 saat önce
İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde bulunan 7 binanın deprem ön hasar tespiti sonrasında tahliyesine karar verildi. Söz konusu 7 binanın bodrum katlarında deniz kumu kullanıldığı belirtiliyor
İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde bulunan 7 binanın deprem ön hasar tespiti sonrasında tahliyesine karar verildi. Söz konusu 7 binanın bodrum katlarında deniz kumu kullanıldığı belirtiliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler sonucu; deniz kumunun yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi'nde bulunan binaların beton kalitesinin oldukça düşük olduğu tespit edilirken, çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak aşınmaya uğradığı ve önemli yapısal hasarlar bulunduğu ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:01
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