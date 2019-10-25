Son Dakika Haberleri: Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri eğitimlerine Biruni'de devam ediyor
Son Dakika Ekonomi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri eğitimlerine Biruni'de devam ediyor

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri eğitimlerine Biruni'de devam ediyor

1 saat önce

Çapa Diş Hekimliği binasının tahliyesi sonrası öğretim görevlileri ve öğrencileri Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi'nde cumartesi günleri hasta kabulüne başladı.

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri eğitimlerine Biruni'de devam ediyor, System.String[]

Çapa Diş Hekimliği binasının tahliyesi sonrası öğretim görevlileri ve öğrencileri Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi'nde cumartesi günleri hasta kabulüne başladı.

Biruni Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri eşliğinde tedavi süreci devam eden hastalara klinik uygulamalarını Biruni Üniversitesi Diş Hastanesi'nde devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naime Bilinç Bulucu "Bizim için önemli olan Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinin aksamaması ve hastaların tedavilerinin kesintiye uğramamasıdır. Önümüzdeki 6 ay boyunca Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine ve hastalarına ev sahipliği yapmaktan, bilim ve eğitime hizmet etmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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