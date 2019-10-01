Son Dakika Haberleri: Çapa Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın tahliyesine karar verildi
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Çapa Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın tahliyesine karar verildi

1 saat önce

İstanbul Valiliği, İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın, deprem ön hasar tespiti sonucunda, tahliyesine karar verildiğini bildirdi.

Çapa Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın tahliyesine karar verildi, System.String[]

İstanbul Valiliği, İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın, deprem ön hasar tespiti sonucunda, tahliyesine karar verildiğini bildirdi.

Deprem, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:46 
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