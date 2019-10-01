Çapa Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın tahliyesine karar verildi
1 saat önce
İstanbul Valiliği, İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın, deprem ön hasar tespiti sonucunda, tahliyesine karar verildiğini bildirdi.
İstanbul Valiliği, İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın, deprem ön hasar tespiti sonucunda, tahliyesine karar verildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:46
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