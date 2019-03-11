Son Dakika Haberleri: Çapa Makinasına Sıkışan Kadın Feci Şekilde Can Verdi

Çapa Makinasına Sıkışan Kadın Feci Şekilde Can Verdi

26 dakika önce

Denizli'de kullandığı çapa makinasına sıkışan 54 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi.

Çapa Makinasına Sıkışan Kadın Feci Şekilde Can Verdi, System.String[]
Denizli'de kullandığı çapa makinasına sıkışan 54 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi. Edinilen bilgilere göre, olay Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı tarlada çapa yapan Elifana Karataş, kullandığı çapa makinasına sıkıştı. Eşinin kanlar içinde kaldığını gören Erdoğan Karataş, hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Karataş'ın cansız bedeni jandarma ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:21 Kaynak: İHA

Denizli, Karataş, Güncel
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