Son Dakika Haberleri: Çapa makinesi ithalatında gözetim uygulaması
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Çapa makinesi ithalatında gözetim uygulaması

6 saat önce

Çapa makineleri ve tek akslı traktörlerin ithalatında, kilogram başına 10 doların altında birim değeri olanlara gözetim uygulanacak.

Çapa makinesi ithalatında gözetim uygulaması, System.String[]

Çapa makineleri ve tek akslı traktörlerin ithalatında, kilogram başına 10 doların altında birim değeri olanlara gözetim uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, gözetim uygulaması kapsamında eşyanın ithalatı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından  düzenlenecek gözetim belgesi ile yapılabilecek.

Tebliğde, "Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır" denildi.

tebliğe göre, "Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez."

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı ay olarak belirlendi.


İthalat Genel Müdürlüğü, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:37 Kaynak: DHA
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