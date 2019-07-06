Çapa makinesi uçurumdan uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
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Adıyaman'ın Sincik ilçesi İnlice beldesinde çapa motorunun uçurumdan uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:39 Kaynak: İHA
'ın Sincik
ilçesi İnlice
beldesinde çapa motorunun uçurumdan uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sincik ilçesine bağlı İnlice eldesi yakınlarında meydana geldi. Hasanlı köyünden İnlice beldesine giden Emrah
Yakan (22) idaresindeki çapa motoruna bağlı buğday biçme makinesi İnlice beldesi Hasanan Mahallesi yakınlarında uçurumdan uçtu. Kazada, Emrah Yakan olay yerinde hayatını kaybetti. Çapa motorunda bulunan Hicabi Yakan ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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