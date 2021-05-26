Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti

26.05.2021 14:37
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti, System.String[]

Düzce'de yaşayan 57 yaşındaki İbrahim Kahraman, bahçesinde çalışırken vücudunu çapa makinesinin bıçaklarına kaptırması sonucu hayatını kaybetti.

Bu sabah saat 10.30 sıralarında Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı köyünde İbrahim Kahraman, bahçesine tohum ekmek için çapa yapmak istedi.

VÜCUDUNU MAKİNEYE KAPTIRDI

Kahraman, çapa makinesini kullandığı sırada vücudunu bıçaklarına kaptırdı. Bahçede bulunanların haber vermesiyle sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Kahraman'ın cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü.

Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti

İbrahim Kahraman, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • ANAMURLU : ÇAPA MAKİNESİ TEHLİKE ONA VERDİĞİN PARAYLA AMELE TUT YAPTIR. YADA KENDİN KAZ.TÜRKİYEDE ÇAPA MAKİNE YASAKLANSIN.KULLANACKSA EHLİYETLİ OLSUN .ÇÜNKİ ÇOK TEHLİKE.BİRAZ GÜÇVE DİKKAT LAZIM. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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