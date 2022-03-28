Çapa makinesinin altında kalan adam feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Çapa makinesinin altında kalan adam feci şekilde can verdi

28.03.2022 20:34

Çapa makinesinin altında kalan adam feci şekilde can verdiANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarlada çalışan adam, çapa makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Çapa makinesinin altında kalan adam feci şekilde can verdi

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarlada çalışan adam, çapa makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedenini, yürüyüşe çıkan bir vatandaş buldu.

Manavgat ilçesi Uzunkale Mahallesi Hacıhasanlı mevkiinde ikamet eden Yusuf Deveci evine 100 metre mesafede bulunan tarlasını ekime hazırlamak için çapa makinesiyle çapalarken çapa makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, yürüyüş yapmak için olay yerinin yakınına giden bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yusuf Deveci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yusuf Deveci'nin ölüm haberini alan çocukları ve yakınları olay yerine akın ederken, Cebeci'nin cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

2 erkek 1 kız çocuk babası Yusuf Cebeci'nin yaklaşık 10 yıl önce eşini kaybettiği, eşinin ölümünün ardından turizmde çalışan oğluyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

Çapa makinesinin altında kalan adam feci şekilde can verdi
Çapa makinesinin altında kalan adam feci şekilde can verdi
Çapa makinesinin altında kalan adam feci şekilde can verdi

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Yusuf Deveci, Manavgat, Antalya, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çapa makinesinin altında kalan adam feci şekilde can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çapa makinesinin altında kalan adam feci şekilde can verdi - Son Dakika
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