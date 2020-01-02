Çapa motoru çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çapa motoru çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Çapa motoru çalan 2 zanlı yakalandı

6 saat önce

Malatya'da çapa motoru ve römork çalan 2 zanlı yakalandı.

Çapa motoru çalan 2 zanlı yakalandı, System.String[]

Malatya'da çapa motoru ve römork çalan 2 zanlı yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Darende İlçesi Yenipınar Mahallesinde, 1 adet çapa motoru ve 1 adet römork kimliği belirsiz şüpheli şahıslarca çalındı. Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için özel bir ekip kuruldu. Jandarma İstihbarat Unsurları ve takviye ekiplerle yapılan istihbari çalışmalar sonucu, çapa motorunu çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.


Derinleştirilen soruşturma kapsamında şüphelilerin aynı bölgede bir başka çapa motoru ve römorkunu da çaldıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların hırsızlık malı çapa motoru ve römorklarını sattıkları şahıslar tespit edildi. Söz konusu 2 Çapa Motoru ve 2 Römorka el konularak sahiplerine teslim edildi.


Söz konusu Çapa Motoru ve Römorkların piyasa değerinin 30 bin TL civarında olduğu ifade edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın işlemleri devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

Jandarma, Darende, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:33 Kaynak: İHA
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