Çapa motoru devrildi: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Çapa motoru devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

13.06.2022 12:48
Çapa motoru devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Sevgi idaresindeki çapa motoru, Çelikhan ilçe girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada çapa motorunda bulunan 3 yaşındaki Sümeyra Nur Sevgi olay yerinde hayatını kaybederken İbrahim Sevgi, Abdurrahman İlhan, Semra Sevgi, Samet Sevgi, Nigar İlhan ve Büşra İlhan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde hayatını kaybeden Sümeyra Nur Sevgi'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çapa motoru devrildi: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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