Çapa motoru şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen çapa motorunun altında kalan sürücü Ahmet Turan Şekerci (70), hayatını kaybetti, yanındaki 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinden dönen Ahmet Turan Şekerci yönetimindeki çapa motoru, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, çapa motorunun altında kalan sürücü Şekerci ile yanında bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şekerci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yanında bulunan yaralı kişi de hastaneye kaldırıldı. Ahmet Turan Şekerci'nin cesedi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.