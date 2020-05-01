Çapa motoru şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Çapa motoru şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da çapa motorunun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Malatya'da çapa motorunun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuluncak ilçesine bağlı Karaçayır Mahallesi'nde çapa motorunun arkasına taktığı tanker ile kayısı bahçesinde ilaçlama yapmaya giden Ahmet Turan Şekerci (70) dönüş yolunda yağışlı havanında etkisiyle kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucunda hayatını kaybederken, kazada 1 kişide yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Ahmet Turan Şekerci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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