Son Dakika Haberleri: Çapa motoruyla çarpışan otomobil cayır cayır yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çapa motoruyla çarpışan otomobil cayır cayır yandı

42 dakika önce

Adıyaman'da, çapa motoruyla çarpışan otomobil alev topuna dönerek cayır cayır yandı.

Çapa motoruyla çarpışan otomobil cayır cayır yandı, System.String[]

Adıyaman'da, çapa motoruyla çarpışan otomobil alev topuna dönerek cayır cayır yandı. Yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Erdem idaresindeki 44 FJ 196 plakalı otomobil ile Abuzer Ünal idaresindeki çapa motoru, Çelikhan- Adıyaman Karayolu 5.kilometrede çarpıştı.


Yaşanılan kazada çapa motoru şarampole yuvarlanarak devrilirken otomobil ise, abiden alev topuna donerek yanmaya başladı. Cayır cayır yanan otomobil sürücüsü otomobilden atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan çapa motoru sürücüsü Abuzer Ünal, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı otomobil olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yanarak hurda yığınına dönen otomobil ile çapa motoru, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası yoldan kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani adam, kız kardeşini sokak ortasında öldüresiye dövüp bıçakladı
İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı 1 ölü, 8 yaralı Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangından Karşıyaka ilçesi büyüklüğünde bir alanın etkilendiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 03:37:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çapa motoruyla çarpışan otomobil cayır cayır yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]