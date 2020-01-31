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Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: "(Korona virüsü vakasına ilişkin) Hastanın...
6 saat önce
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: "(Korona virüsü vakasına ilişkin) Hastanın mevsimsel bir rahatsızlık geçirdiği tespit edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: "(Korona virüsü vakasına ilişkin) Hastanın mevsimsel bir rahatsızlık geçirdiği tespit edilmiştir." - İSTANBUL
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