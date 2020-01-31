Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: "(Korona virüsü vakasına ilişkin) Hastanın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: '(Korona virüsü vakasına ilişkin) Hastanın... - Son Dakika

Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: "(Korona virüsü vakasına ilişkin) Hastanın...

6 saat önce

Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: "(Korona virüsü vakasına ilişkin) Hastanın mevsimsel bir rahatsızlık geçirdiği tespit edilmiştir.

Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek:

Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: "(Korona virüsü vakasına ilişkin) Hastanın mevsimsel bir rahatsızlık geçirdiği tespit edilmiştir." - İSTANBUL

Çapa Tıp Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
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