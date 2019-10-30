Son Dakika Haberleri: Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı
Son Dakika 3. Sayfa Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

25 dakika önce

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı Gece saatlerinde çalınan ambulansı yakalamak için polisler seferber olduİSTANBUL - Fatih'te İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde bir ambulans kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

Gece saatlerinde çalınan ambulansı yakalamak için polisler seferber oldu

İSTANBUL - Fatih'te İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde bir ambulans kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Polis ekipleri, çalınan ambulansı bulmak için seferber oldu.

Olay gece saat 01.30 sıralarında Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hastaneye ait olan ambulans çalındı. Ambulansın çalındığını fark eden güvenlik görevlileri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

İhbarı alan polis ekipleri, hemen hastaneye geldi. Ambulansın plakasını alan polis ekipleri, kısa süre içinde çalışmaya başladı. Çalınan ambulansı bulmak için İstanbul'un genelinde çalışma başlatıldı.

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:12 Kaynak: İHA
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