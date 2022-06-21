Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet törenine damga vuran sözler! Genç kızın konuşmasını ayakta alkışladılar - Son Dakika
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Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet törenine damga vuran sözler! Genç kızın konuşmasını ayakta alkışladılar

21.06.2022 22:25

Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet törenine, okulu birincilikle tamamlayan Merve Nur Uçar'ın yaptığı konuşma damga vurdu. Genç doktorun "Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da. Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak" sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Batmanlı Mervenur Uçar, birinci olarak girdiği Çapa Tıp Fakültesi'nden yine birincilikle mezun oldu. Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Merve Nur Uçar, yaptığı konuşma ile törene adeta damgasını vurdu.

"DEVE DE BİZİM DİYAR DA"

Uçar, tüm salonun takdirini aldığı konuşmada, "Aynı okuldan mezun olmanın gururuyla yetinmeyip yeni Aziz Sancarlar olacağız. Şu an yurt dışında var olan imkanları ülkemize kazandıracağız. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören'in deyimiyle hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da. Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak" ifadelerini kullandı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Salonda töreni izleyenler Mervenur Uçar'ın konuşmasını dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Çapa Tıp Fakültesi, Güncel, Son Dakika

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