Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp eden sanık tahliye edildi - Son Dakika

Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp eden sanık tahliye edildi

07.05.2021 12:46

Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp eden sanık tahliye edildi İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden Furkan Torman yargılandığı davada tahliye edildi.

Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp eden sanık tahliye edildi

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden Furkan Torman yargılandığı davada tahliye edildi.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yakınını getiren Furkan Torman, maskesini düzgün takmadığı gerekçesiyle hastane personeli Rıfat Babayiğit tarafından uyarılmıştı. Uyarı üzerine çıkan tartışmada Furkan Torman, Babayiğit'i darp etmişti. Yaşanan arbede esnasında sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit ise Torman'ın sırtına bant makinesi ile vurmuştu. Olaya ilişkin İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki-sanık Furkan Torman SEGBİS ile bağlanırken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

"Pişmanım"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Furkan Torman, "Olaydan dolayı çok pişmanım. Kasıtlı olarak yaptığım bir şey değildi. Karşı tarafın hakareti ve nişanlımın bayılması neticesinde korku ve paniğe kapıldığım için yapmış olduğum bir hareketti. Cezaevinde korona virüs nedeniyle bir arkadaşımız vefat etmiştir. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanığın uzun süredir tutuklu olduğunu söyleyen avukatı Alper Öner, "Karşı tarafın rapor için randevuya gitmemesi neticesinde müvekkilimin tutukluluk hali mağduriyete yol açmaktadır. Bu nedenle tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre nedeniyle tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Korona virüs dolayısıyla uygulanan tam kapanma nedeniyle müşteki-sanık Rıfat Babayiğit için sağlık raporu alamadıklarını söyleyen avukatı Ezel Demirkol, "Dosyada bazı eksik belgeler olduğundan, biz şahsı Adli Tıp Kurumu'na götürmüş olsaydık bile raporun sunulma durumu bu aşamada mümkün değildi. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederiz" diye konuştu.

Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Furkan Torman'ın "yaralama" ve "tehdit" suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'in ise Torman'a silahtan sayılabilecek bir makineyle vurduğu ve darp raporunun da bu yönde olduğu gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp eden sanık tahliye edildi
Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp eden sanık tahliye edildi
Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp eden sanık tahliye edildi
Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp eden sanık tahliye edildi

Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp eden sanık tahliye edildi - Son Dakika


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