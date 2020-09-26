Çapa Tıp Fakültesinde maske takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden şahıs,...
Çapa Tıp Fakültesinde maske takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden şahıs, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Çapa Tıp Fakültesinde maske takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden şahıs, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL
3. Sayfa, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 14:42 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çapa Tıp Fakültesinde maske takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden şahıs,... - Son Dakika
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