Son Dakika Haberleri: Çapa Tıp Fakültesinin ambulansını çalanlar gözaltına alındı - Hırsızlık anı
Son Dakika Güncel Çapa Tıp Fakültesinin ambulansını çalanlar gözaltına alındı - Hırsızlık anı

Çapa Tıp Fakültesinin ambulansını çalanlar gözaltına alındı - Hırsızlık anı

1 saat önce

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinin otoparkından çalınan ambulans bulundu.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinin otoparkından çalınan ambulans bulundu.

Alınan bilgiye göre, hastanenin otoparkından gece saatlerinde çalınan ambulansın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma sonucu söz konusu ambulansın Eyüpsultan'da Göktürk Göleti yakınlarında olduğu belirlendi.

Olay yerine giden polis ekipleri, çalınan ambulansı burada buldu. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine havaya ateş açan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, olay yerinde ambulansta inceleme yaptı.

Çapa Tıp Fakültesinin ambulansını çalanlar gözaltına alındı - Hırsızlık anı

İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:58 Kaynak: AA
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