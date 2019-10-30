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Çapa Tıp Fakültesinin çalınan ambulansı

18 dakika önce

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinin otoparkından ambulans çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin, aracı barınmak için çaldığı öne sürüldü.

Çapa Tıp Fakültesinin çalınan ambulansı, System.String[]

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinin otoparkından ambulans çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin, aracı barınmak için çaldığı öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, hastanenin otoparkından gece saatlerinde çalınan ambulansın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.


Çalışma sonucu söz konusu ambulansın Eyüpsultan'da Göktürk Göleti yakınlarında olduğu belirlendi.


Olay yerine giden polis ekipleri, çalınan ambulansı burada buldu. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine havaya ateş açan ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Polis, olay yerinde ve ambulansta inceleme yaptı.

Bu arada, olayı gerçekleştiren E.Ç'nin (34), eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve 10 gündür hastanede ve çevresinde kaldığı, ambulansı da barınmak amacıyla çaldığı ileri sürüldü.

Zanlının emniyette, aile içi şiddet, otomobil hırsızlığı ve hakaret gibi suçlardan 7 kaydı bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:08 Kaynak: AA
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