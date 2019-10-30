Son Dakika Haberleri: Çapa Tıp Fakültesinin çalınan ambulansı bulundu (1)
Son Dakika Güncel Çapa Tıp Fakültesinin çalınan ambulansı bulundu (1)

Çapa Tıp Fakültesinin çalınan ambulansı bulundu (1)

48 dakika önce

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinin park halindeyken çalınan ambulansı bulundu.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinin park halindeyken çalınan ambulansı bulundu.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde çalınan ambulansın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma sonucu söz konusu ambulansın Eyüpsultan'da Göktürk Göleti yakınlarında olduğu belirlendi. Olay yerine giden polis ekipleri, çalınan ambulansı burada buldu. Ekipler, ambulansı çaldıkları iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Çapa Tıp Fakültesinin çalınan ambulansı bulundu (1)

İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:51 Kaynak: AA
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