Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı - Son Dakika
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Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı

04.03.2021 17:34

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bahçe çapalarken ayağını çapa bıçağına kaptıran Baran Alp Turan (20) hastanede tedaviye alındı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bahçe çapalarken ayağını çapa bıçağına kaptıran Baran Alp Turan (20) hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Alaplı'ya bağlı Musabeyli köyünde meydana geldi. Patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile bahçeyi çapalayan Baran Alp Turan, ayağını, aracın çapa bıçaklarına kaptırdı. Sağ ayağından ağır şekilde yaralanan genci görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekibi Baran Alp Turan'ın ayağını kurtardı. Alp Turan, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alıp hastaneye gelen Turan'ın annesi gözyaşlarına boğuldu.


Kaynak: DHA
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Baran Alp, Alaplı, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı - Son Dakika
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