Çapa yaparken ısıran yılan hayatını kararttı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 10 yıl önce tarlada çapa yaparken yılanın kolunu ısırması nedeniyle vücudunun sağ tarafı felç olan 58 yaşındaki Havva Uzun'un hayatı, yakalandığı epilepsi hastalığıyla karardı. Konuşma ve yürüme güçlüğü çeken Uzun, kızının desteği ile yaşama tutunmaya çalışıyor.

Eşiyle ayrı yaşayan 2 çocuk annesi Havva Uzun, 10 yıl önce, Şehzadeler ilçesinin kırsal Sarıalan Mahallesi'nde tütün tarlasında çapa yaparken, sağ kolunda bir acı hissetti. Yakınları baktığında kolda diş izleri olduğunu ve bir engerek yılanının otların arasında uzaklaştığını fark etti. Bunun üzerine yılanın ısırdığı kolu bir bezle sıkıca sarılan Uzun, yakınları tarafından Manisa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak iddiaya göre burada kolundaki bez çıkartılan Uzun'un zehir tüm vücuduna yayıldı. Bunun üzerine annesine panzehir verildiğini belirten Ayşe Yılmaz (27), Ancak, panzeri fazla vermişler. Yoğun bakıma alındı. Vücudunda yaralar çıktı. Diyalize girmeye başladı. Sağ kol ve bacağı felç oldu. Daha iyi bakılması için Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevkini istedik. Yoğun bakımda 2 ay kadar kalan annem, hayati tehlikeyi atlatınca, taburcu edildi. Ancak,sonrasında yine evde fenalaştı, bitkisel hayata girdi. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Nefes alması için boğazından delik açılması amacıyla izin istediler, verdik. Uzunca bir süre bizleri bile tanımadı. Boğazı iyileşip, konuşmaya başladıktan sonra sedye ile kendisini eve götürdük. Sonrasında fizik tedavi süreci başladı. Çok uğraştık ama fizik tedaviden bir sonuç henüz alamadık. Ancak şanssızlık yakasını bırakmadı. Bu defa da epilepsi hastalığına yakalandı dedi.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konuşma ve yürüme güçlüğü çeken annesinin çalışamadığı gibi, birinin yardımı olmadan kendi gündelik ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çektiğini belirten Yılmaz şunları söyledi

Kendisi bakıma muhtaç durumda. Yüzde 92 engelli raporu var. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden 750 lira engelli maaşı alıyor. Bunun dışında başka bir geliri yok. 800 kira olan ev kirasını ben ödüyorum. Ancak, fizik tedavi masrafları ve ilaçlarının devletin ödemediği 300 liralık kısmı ödemekte güçlük çekiyoruz. Benim de evim kira. Eşim tek başına evin geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle anneme daha fazla yardımda bulunamıyoruz. Evde bakım ücreti almak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptık, onaylanmasını bekliyoruz dedi.