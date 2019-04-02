Çapakçur Viyadüğü Otizm İçin Maviye Büründü
52 dakika önce
Bingöl'de Çapakçur Viyadüğü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mavi renkte ışıklandırıldı.
Bingöl
'de Çapakçur Viyadüğü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mavi renkte ışıklandırıldı.
Her yıl 2 Nisan'da konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlediği Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Karayolları 84. Bingöl Şube Şefliğinin çalışmasıyla Çapakçur Viyadüğü maviye büründü.
Viyadük, otizme dikkati çekmek amacıyla sabaha kadar mavi ışıkla çevresini aydınlatacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:42 Kaynak: AA
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