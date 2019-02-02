Son Dakika Haberleri: Çapan, 5. Kez Ziraat Odası Başkanlığına Seçildi

Çapan, 5. Kez Ziraat Odası Başkanlığına Seçildi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Ziraat Odası Genel Kurulu 90 üyenin katılımıyla gerçekleşti.

Çapan, 5. Kez Ziraat Odası Başkanlığına Seçildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Silvan İlçe Ziraat Odası Genel Kurulu 90 üyenin katılımıyla gerçekleşti. Ahmet Çapan, 73 delegenin oyunu alarak 5. kez başkanlığa seçildi.

Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yapılan Silvan Ziraat Odası Başkanlığı seçimine yoğun bir ilgi gösterilirdi. Seçim, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tek liste halinde seçime giden Ahmet Çapan, 73 delegenin oyunu alarak 5. kez başkanlığa seçildi. Başkanlığa seçilen Ahmet Çapan, "Odamızın değerli delegeleri 5. dönemde yine bize sorumluluk yükleyerek verilen bu yetkiyi geçmişte yaptığımız hizmet ve çalışmalarımızı tekrar değerli delegelerimiz ve çiftçilerimize yönelik durmaksızın yapmaya devam edeceğiz. Odamızın değerli yönetici arkadaşlarımla birlikte çiftçilerimizin sorunlarına gece gündüz demeden çalışmalarımızı yeni ve gelişme odaklı hizmetler sürdüreceğiz. Bizi destekleyen, bize bu yetkiyi veren tüm üyelerimize odamızın başkanlık seçimine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Memleketimize, delegelerimize ve çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Bu Yıl Seçim Yapılacak Antalya'da 3'ü Kız 5 Cani, Genç Kıza Ormanda Yaptıkları İşkenceyi Kamerayla Çekti

Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 23:33:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çapan, 5. Kez Ziraat Odası Başkanlığına Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]