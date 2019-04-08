Çapanoğlu, " Futbolcularıma İnanıyor ve Güveniyorum"

Kendileri açısından çok güzel bir hafta sonu yaşadıklarını dile getiren teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, " Grubumuzun lideri Menemen Belediyespor'u bu şekilde farklı mağlup etmemiz moral ve motivasyon açısından bizi iyi bir yere getirdi. Elbette üzüntümüz deplasmanda Tokatspor maçında kaybettiğimiz 3 puan oldu. O maçın üzüntüsünü Menemen Belediyespor maçını kazandıktan sonra çok daha fazla hissettik. Tokatspor maçını kazanmış olsaydık inanılmaz derecede fikstür avantajını elde etmiş olacaktık. Ama futbolun içinde her şey var. Geldiğimiz günden bu yana aynı şeyi söylüyorum. Birinciyi hala televizyon yazmıyorsa hala demek ki bizimde iddiamız devam ediyor" diye konuştu.

" Futbolcularıma İnanıyor ve Güveniyorum"

Farklı kazandıkları Menemen Belediyespor maçını geride bıraktıklarını ve yarından itibaren deplasmanda karşılaşacakları Tuzlaspor maçına odaklanacaklarını söyleyen teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, " Şu anda tek hedefimiz Tuzlaspor maçına kazanmak. İnşallah Menemen Belediyespor maçındaki o isteği,o arzuyu yine göstereceğiz. Tuzlaspor maçını kazanma adına elimizden gelen tüm mücadeleyi sahaya koyacağız. Rakibimizde şampiyonluk için oynuyor ve şu anda ikinci sırada. Manisa Büyükşehir Belediyespor'u layık olduğu yere getirmek için hep beraber o mücadeleyi göstereceğiz. Ben futbolcularıma güveniyorum, inanıyorum. Onlarda hem yönetimimize hem de bize inanıyorlar. İnşallah hep beraber bu güzelliği Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak memleketimize yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.