Çapanoğlu, " Menemen ve Tuzla Maçlarını Mutlaka Kazanmalıyız"
1 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu, Menemen Belediyespor'la oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Tokatspor maçında aldıkları yenilgiye çok üzüldüklerini ve rakiplerinin de puan kaybetmesiyle bu üzüntünün daha da arttığını söyleyen teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, " Tokatspor maçını kazansaydık bu hafta sonunda oynayacağımız Menemen Belediyespor maçı çok daha farklı olacaktı. Tokatspor maçının ardından yaptığım açıklamada şansımızın azaldığını söylemiştim. Şu anda baktığımızda ligin bitimine 5 hafta var. Lider Menemen Belediyespor'la aramızda 9 puan fark bulunuyor. Yine de şansımız devam ediyor. Çünkü üst üste Menemen Belediyespor ve Tuzlaspor ile oynayacağımız iki tane final maçı var. Bizim zor maçlarımız var ancak rakiplerimizin de çok zorlu maçları var. Bizim tek avantajımız rakiplerimizle bire bir oynayacağız. Kazandığımız zaman puan farkını düşürme şansımız var. Menemen Belediyespor maçını kazanıp diğer rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İnanılmaz derecede zor bir maça olacak ama kazanma adına sahada her şeyi yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:39 Kaynak: Bültenler
AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek
İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı
Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler