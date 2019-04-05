Çapanoğlu, " Menemen ve Tuzla Maçlarını Mutlaka Kazanmalıyız"

Tokatspor maçında aldıkları yenilgiye çok üzüldüklerini ve rakiplerinin de puan kaybetmesiyle bu üzüntünün daha da arttığını söyleyen teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, " Tokatspor maçını kazansaydık bu hafta sonunda oynayacağımız Menemen Belediyespor maçı çok daha farklı olacaktı. Tokatspor maçının ardından yaptığım açıklamada şansımızın azaldığını söylemiştim. Şu anda baktığımızda ligin bitimine 5 hafta var. Lider Menemen Belediyespor'la aramızda 9 puan fark bulunuyor. Yine de şansımız devam ediyor. Çünkü üst üste Menemen Belediyespor ve Tuzlaspor ile oynayacağımız iki tane final maçı var. Bizim zor maçlarımız var ancak rakiplerimizin de çok zorlu maçları var. Bizim tek avantajımız rakiplerimizle bire bir oynayacağız. Kazandığımız zaman puan farkını düşürme şansımız var. Menemen Belediyespor maçını kazanıp diğer rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İnanılmaz derecede zor bir maça olacak ama kazanma adına sahada her şeyi yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.