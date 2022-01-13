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CAPE CANAVERAL - Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı (2) - Son Dakika

CAPE CANAVERAL - Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı (2)

13.01.2022 22:18

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

CAPE CANAVERAL - Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaya fırlatıldı (2)
CAPE CANAVERAL - Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaya fırlatıldı (2)
CAPE CANAVERAL - Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaya fırlatıldı (2)

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Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Zonguldak, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CAPE CANAVERAL - Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: CAPE CANAVERAL - Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı (2) - Son Dakika
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