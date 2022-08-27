Ganalı Yetkili: Çince Gana'nın Eğitim Müfredatına Entegre Edilecek - Son Dakika
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Ganalı Yetkili: Çince Gana'nın Eğitim Müfredatına Entegre Edilecek

27.08.2022 14:01
Ganalı Yetkili: Çince Gana'nın Eğitim Müfredatına Entegre Edilecek

CAPE COAST, 27 Ağustos (Xinhua) -- Üst düzey bir Ganalı yetkili tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Çincenin yakında ülkenin eğitim müfredatına entegre edileceği kaydedildi.

CAPE COAST, 27 Ağustos (Xinhua) -- Üst düzey bir Ganalı yetkili tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Çincenin yakında ülkenin eğitim müfredatına entegre edileceği kaydedildi. Eğitim Bakanlığı baş direktörü Divine Yao Ayidzoe, Gana'nın Merkez Bölgesi'nin başkenti Cape Coast'ta bulunan Cape Coast Üniversitesi'nde (UCC) Konfüçyüs Enstitüsü tarafından düzenlenen halka açık bir konferansta konuştu. Ülkenin resmi dilinin yanı sıra Çince öğrenmenin de öneminin arttığını vurgulayan Divine Yao Ayidzoe, "Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in büyümesine baktığınızda Çince öğrenme ayrıcalığına sahip olanların çok şanslı olduğunu söylemeye gerek yok" dedi.

Ganalı yetkili, öğrencilerin kendilerini geleceğe daha iyi hazırlamak amacıyla Çinceyi ve Çin kültürünü öğrenme fırsatını değerlendirmelerini istedi. UCC'deki Konfüçyüs Enstitüsü'nün Çinli direktörü Ou Yamei, Çincenin Gana eğitim müfredatına entegre edilmesinin çok fazla övgüye değer olduğunu ifade etti. Ou, "Bildiğim kadarıyla, sadece Çinlilere ait olanların değil, buradakilere ait olan pek çok işletmenin de Çince bilenlere ihtiyacı var. Çinceyi ikinci dil olarak öğrenmenin iyi bir fikir olduğunu ve dünyadaki ek yetenekler için iyi şekilde donanıma sahip olmalarına yardımcı olabileceğini düşünüyorum" dedi. Resmi olarak 2016 yılının Haziran ayında açılan enstitü öğrenciler, üniversite personeli ve bölgede yaşayanlar için Çince programları yürütüyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ganalı Yetkili: Çince Gana'nın Eğitim Müfredatına Entegre Edilecek - Son Dakika

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